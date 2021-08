Paaltjes moeten Mariabeelden aan Antwerpse gevels beschermen tegen vrachtwagens

In Antwerpen staan er op heel wat hoeken van straten Mariabeelden. "De patrones van Antwerpen is Onze Lieve Vrouw. Het is een moederfiguur, waar we terechtkunnen voor bescherming. De mensen hebben die beelden vroeger in hun wijken gezet om die bescherming af te smeken", vertelt Kennis. "Nu gaan wij op onze beurt de beelden beschermen."