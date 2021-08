Kasteel van Heers klaar gemaakt voor eerste herstelling: vrijwilligers ruimen Tiendenschuur op

"De Tiendeschuur heeft veel schade opgelopen bij de stormen in het voorjaar. De schuur lag vol rotzooi, met oud hout en pannen", vertelt Paul Lambrechts, één van die vrijwilligers. "Vandaag worden er stellingen gebouwd, om het dakgebinte te herstellen, en het is dus de eerste keer dat we alles opnieuw aan het heropbouwen zijn. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want we hebben er jarenlang naar uitgekeken", klinkt het.