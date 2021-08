Te koop: jacht van koning Albert en koningin Paola (voor een kleine 2 miljoen euro)

Maar nu staat de gemotoriseerde boot van 28 meter lang dus te koop. Op deze verkoopswebsite staan verschillende foto's van het interieur. De Alpa IV biedt plaats aan 12 gasten, waarvan er 8 kunnen overnachten. Er zijn 4 bemanningsleden nodig om de boot te doen varen.

Er zijn geruchten dat de Alpa IV al langer dan vandaag te koop staat. En dat voor ruim 2,6 miljoen euro minder dan de aankoopprijs, want ons voormalige vorstenpaar kocht de Alpa IV destijds voor 4,6 miljoen euro. Die verkoop heeft alles te maken met het vermogen van de voormalige koning.

Sinds Albert II in 2013 de fakkel heeft doorgegeven aan zijn zoon, koning Filip, krijgen hij en Paola nog elk jaar een slordige 900.000 euro dotatie. Onvoldoende, vindt de voormalige vorst, want het is een pak minder dan de 1,4 miljoen euro per jaar die hem oorspronkelijk was beloofd.

Ondanks protest daarover is dat bedrag tot op heden onveranderd gebleven. De verkoop van een jacht, dat in gebruik en onderhoud niet goedkoop is, brengt aanzienlijk wat geld in het laatje. Het Paleis onthoudt zich van commentaar op privé-aangelegenheden, aldus nog VTM Nieuws.