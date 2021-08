Opnieuw massa-evenementen mogelijk, dus ook weer een vol stadion bij KRC Genk

"Corona sloeg toe bij de play-offs van het seizoen 2019-2020", vertelt algemeen directeur Erik Gerits van Racing Genk. "Die wedstrijden zijn zelfs niet doorgegaan. We hebben dan een volledig seizoen, behalve enkele wedstrijden, met een beperkt publiek gespeeld. Nu gaan we naar een nieuw normaal. We zijn klaar om zoveel mogelijk supporters te ontvangen mits een bewijs van volledige vaccinatie of een herstelbewijs. Wie dat niet kan voorleggen, kan zaterdag in de loop van de dag naar het testcentrum in de Kring voor een test aan een voordelig tarief", zegt Gerits.

Een aantal clubs in eerste klasse werken met aparte vakken voor niet-gevaccineerden of nog niet volledig gevaccineerden. Daar doet KRC Genk niet aan mee, verduidelijkt Gerits. “Wij bij KRC Genk willen mensen niet in een hokje duwen. Sommigen hebben nog niet de kans gehad op een vaccinatie en we willen hen niet benadelen. We hebben voor andere alternatieven gezorgd. Je kan je daarom laten testen voor 10 euro.”

