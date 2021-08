"Zonder test kom je niet binnen", maar kan een bedrijf je eigenlijk verplichten tot een coronatest bij aankomst?

Eigenlijk, zo besluit Godderis, moeten we beslissen welke kant we als maatschappij opgaan. "In welke context vragen we een controle en in welke niet. Je ziet twee tendensen: je moet een Covid Safe Ticket voorleggen om te reizen of om naar een concert te gaan, terwijl dat in een bedrijf níet mag. De coronapas wordt ingezet in onze vrije tijd, maar kan niet op werkplekken. Ik denk dat we daar goed over moeten nadenken. Wil je een maatschappij zijn waar alles gecontroleerd wordt? Waar leggen we de grens?"