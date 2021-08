Topman katholiek onderwijs slaat alarm over lerarentekort: "Betaal masters in het basisonderwijs volgens hun diploma"

Boeve denkt dat andere sectoren hier inspiratie kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld de zorgsector.

“Als we naar de verpleegkunde kijken, dan hebben we daar graduaten, bachelors en masters die samen goede verpleegkundige zorg aanbieden. In het onderwijs is dat niet anders. Als je met gemengde teams kunt werken met verschillende expertises, verschillende taken, dan kunnen we er ook voor zorgen dat we niet alleen voldoende mensen hebben, maar ook dat we kwaliteitsonderwijs kunnen blijven leveren.”