Topman Samsung voorwaardelijk vrij in Zuid-Korea: "Het spijt me echt, ik zal hard werken"

Lee Jae-yong werd in januari in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar wegens omkoping en verduistering. De topman van Samsung werd ervan beschuldigd miljoenen dollars te hebben betaald aan twee non-profitorganisaties in ruil voor politieke steun aan de toenmalige presidente Park Guen-hye. Zij steunde op haar beurt een omstreden fusie bij Samsung waardoor Lee Jae-yong de absolute topman binnen het bedrijf kon worden.

Park Guen-hye moest in 2017 aftreden en werd tot een lange gevangenisstraf veroordeeld. Als ze die volledig uitzit, komt ze pas vrij in 2039. Lee Jae-yong is nu voorwaardelijk vrijgelaten omdat hij meer dan de helft van zijn straf heeft uitgezeten. Hij zal al eens een jaar in de cel voor hij in beroep veroordeeld werd.