Uitbater mobiele frituur uit Herne brengt voedsel naar rampgebied Wallonië: "7000 potjes pudding, pasta, eieren, koffie, ..."

"Twee weken geleden zijn we voor het eerst naar Pepinster geweest", zegt initiatiefnemer Marc Dehenau. "We waren zo aangedaan door het drama dat zich daar afspeelt dat we onmiddelijk besloten hebben om terug te keren. Het grote probleem is daar dat alles weg is, geen winkel of auto meer. Ze zouden wel willen komen, maar ze kunnen niet." Dit weekend rijden Marc en co dan met vijf voertuigen richting Wallonië.

Marc contacteerde verschillende bedrijven met de vraag of ze konden helpen. "Van het zuivelbedrijf Olympia kregen we bijna 7.000 potjes pudding." Andere bedrijven gaven ook drank, pasta, eieren, gehakt en koffie. Ter plaatse zullen vrijwilligers spaghetti bolognese bereiden.