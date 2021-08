Vandalen zagen bomen door in winkelstraat Turnhout: "Versteld dat dit in het centrum kan gebeuren"

De stad Turnhout probeert te achterhalen wie twee bomen in de Gasthuisstraat heeft omgezaagd. De vandalen zaagden dinsdagnacht in de winkelstraat twee bomen door en lieten de afgezaagde stukken liggen. "We zijn verbaasd dat er geen getuigen zijn, want een boom zaag je niet snel om", zegt schepen Francis Stijnen (CD&V). "We roepen getuigen op om naar de politie te gaan."