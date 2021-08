"Breng niet zomaar voedsel naar rampgebied", leger wil voedselbedeling beter coördineren

Het leger doet een oproep aan iedereen die met maaltijden naar het rampgebied in Wallonië komt om dat niet zomaar te doen. Defensie coördineert de voedselbedeling in de regio sinds begin van de week, maar het aanbod is simpelweg te groot. Wie toch eten wil brengen, kan dat enkele dagen vooraf via mail of telefonisch laten weten.