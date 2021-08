Volvo Trucks in Gentse haven zoekt dringend 40 nieuwe werkkrachten voor magazijn vol onderdelen

De stijging van de verkoop zal zich nog verderzetten, zegt Van den Berghe: "Daarom gaan we nog zeker mensen zoeken tot het einde van dit jaar. Er wordt in de trucksfabriek in Gent in de nabije toekomst ook gestart met het assembleren van batterijen voor de elektrische modellen. Dat gaat ook weer de nodige business met zich meebrengen. De activiteiten voor het magazijn zijn verzekerd."