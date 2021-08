Vzw Louvaniste doneert 1250 euro aan goed doel KIKOV

"Elk jaar zamelen we geld in en geven we een deel van de opbrengst aan een goed doel", zegt Marc van Eylen, voorzitter van vzw Louvaniste. "Het bestuur kiest een aantal doelen en laat dan alle leden stemmen op één goed doel. Dit jaar is dat KIKOV, een vereniging voor ouders van kinderen met kanker."

KIKOV was een bewuste keuze. "We kiezen altijd iets dat ons nauw aan het hart ligt en waar leden van ons bij betrokken zijn. Eén van onze leden heeft een kindje met kanker", zegt Van Eylen. Vrijdagavond wordt het bedrag van 1250 euro overhandigd in het stadion van Oud-Heverlee Leuven.