Werken leggen restanten oude stadspoort Herentals bloot

Binnenkort als de werken aan de Sint-Jobsstraat voltooid worden, zullen de restanten terug onder de grond verdwijnen. “Voor dat gebeurt, willen we ze wel nog heel graag tentoonstellen aan onze inwoners. We bekijken nog even hoe we dat gaan doen.” Volgend jaar staan er nog grote werken in Herentals op de planning. Verwacht wordt dat er nog meer restanten van de stadsomwalling daar boven zullen komen.