Woonzorgcentrum Zonnig Huis tijdelijk gesloten na coronabesmetting

"Dat is op advies van de arts die verbonden is aan het Zonnig Huis en vanuit de eerstelijnszorg", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "Bezoek is verboden, maar de mensen mogen wel vrij rondlopen."

"Het goede is dat niemand besmet is naast die ene besmette persoon. We willen gewoon extra voorzichtig zijn, omdat het gaat om oudere en zwakkere personen", zegt Snoeck. Dinsdag 17 augustus worden het personeel en de bewoners een tweede maal getest. Als ook die resultaten negatief zijn, is er opnieuw bezoek mogelijk.