Mysteries ontrafeld: zijn de West-Vlamingen de hardste werkers?

Uit een recente analyse van Stijn Baert blijkt dat Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen van de troon heeft gestoten in 2020 als we naar de werkzaamheid kijken onder de 25 tot 64 jarigen. "De West-Vlaamse werkzaamheidsgraad bedroeg in 2020 76,5 procent. Enkel Oost-Vlaanderen doet een beetje beter met 77,1 procent", zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) aan Radio 2 West-Vlaanderen.

De werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen is 5,1 procent op dit moment. Dat is wel het laagste peil van alle Vlaamse provincies. De Vlaamse werkloosheidsgraad bedraagt gemiddeld 6,3 procent. Met dat lage cijfer gaat een grote krapte op de arbeidsmarkt gepaard. Voor elke vacature in West-Vlaanderen zijn er 2,7 werkzoekenden, tegenover een gemiddelde van 3,8 per vacature in het Vlaams Gewest (VDAB).