Leuven in de ban van circus: "Zomereditie CIRKL bijna volledig uitverkocht"

"We moesten het festival verplaatsen van mei naar deze zomer", zegt verantwoordelijke Jonas Van Soom. "Ook moeten we rekening houden met de coronamaatregelen. We hebben de capaciteit van onze voorstellingen naar beneden gehaald, zodat iedereen zittend kan genieten op anderhalve meter van een andere bubbel." Ook mondmaskers en handen ontsmetten blijven verplicht.

Door corona zijn er dit jaar ook minder internationale voorstellingen. "We hebben wel heel wat nieuw Belgisch werk", zegt Van Soom. "Er zijn een aantal voorstellingen waarin mensen uit de streek meespelen. Leuven huisvest een grote circusschool en telt veel mensen die zich professioneel in de circuswereld begeven. Veel mensen hebben nog altijd een traditioneel beeld van circus. Maar er zijn heel wat jonge mensen die met vernieuwend artistiek werk bezig zijn."