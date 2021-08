Kustredders waarschuwen: "Zwemvaardigheid bevolking gaat er al jaren op achteruit, zeker bij kinderen en jongeren"

"Neen, de zee is geen zwembad", herhaalt An Beun van de kustreddingsdienst. "We zullen nooit weten of een betere zwemtechniek de jongeman had kunnen redden. Maar we merken al jaren dat de zwemcapaciteiten van onze hele bevolking er extreem op achteruit gaan. Men kan het gewoon niet meer, of niet zo goed. We zien dat zeker bij mensen uit het binnenland, die bij manier van spreke niet dagelijks met zee- of zwemwater wordt geconfronteerd."

Vooral bij kinderen en jongeren gaat de zwemvaardigheid erop achteruit, en dat ligt volgens Beun aan veranderingen in het onderwijs. "Als kinderen zich voor 25m boven water kunnen houden in het zwembad, desnoods zonder techniek en trappelend "op zijn hondjes" dan is het vaak al goed. Maar met dezelfde techniek in zee kom je er niet", zegt ze.