Amerikaanse voorhoede landt in Afghanistan, taliban bestormen regeringsbolwerk Mazar-e Sharif

Mazar- e Sharif telt ongeveer een half miljoen inwoners en is een van de grootste steden in Afghanistan. Het is een knooppunt van strategische wegen, onder meer die naar het noordelijke buurland Oezbekistan. De bevolking van Mazar is erg gemengd met een mozaïek van Tadzjieken, Pashtun, Oezbeken en Turkmenen.

In de jaren 90 werd Mazar-e Sharif al eens een paar ingenomen door de taliban, maar telkens werden die er opnieuw verdreven door Tadzjiekse en Oezbeekse milities. Aan beide kanten werden er toen duizenden gevangenen en burgers omgebracht. In Mazar was de voorbije jaren ook het NAVO-hoofdkwartier voor Noord-Afghanistan gevestigd, waar Duitse en ook Belgische troepen actief waren.