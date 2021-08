"Burgemeester Sint-Truiden Veerle Heeren maakte deontologische fout met vroege vaccinatie volgens Audit Vlaanderen"

De forensische audit van Audit Vlaanderen over de werking van het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden is helemaal klaar. Het is intussen doorgestuurd naar de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren zelf (CD&V), maar ook onder meer naar alle gemeenteraadsleden, het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en en dat van Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. Die twee laatsten moeten nu bekijken hoe het verder moet: de gouverneur moet zijn eigen intern onderzoek afronden, minister Somers moet in het tuchtonderzoek als tuchtoverste beslissen of er een sanctie komt.

Het hele rapport draait om de start van de vaccinatiestrategie. Sommige steden en gemeenten zaten soms onverwacht met overschotten van vaccins, die ontdooid waren en dus moesten gebruikt worden, anders waren ze verloren. Maar niet overal was dan duidelijk geregeld wie op dergelijke overschotten recht kon hebben. In Sint-Truiden liet burgemeester Heeren zichzelf en enkele mensen uit haar entourage met de overschotten vaccineren. Het was Truiense journalist Dirk Selis die dat aan het licht bracht.