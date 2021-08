BEKIJK - Banksy maakte serie kunstwerken aan Britse kust en toont in filmpje hoe hij te werk ging

De laatste weken zijn langs de Britse Noordzeekust een reeks opmerkelijke graffitiwerken opgedoken. De Britse graffitikunstenaar Banksy heeft nu op Instagram bevestigd dat hij de maker is. In een video van ruim 3 minuten is te zien hoe de kunstenaar in een camper van plek naar plek rijdt en kunstwerken maakt. Banksy, die zijn identiteit geheim wil houden, heeft als bijschrift bij de video gezet: "A Great British Spraycation", een verwijzing naar het woord staycation, wat neerkomt op de vakantie thuis doorbrengen.