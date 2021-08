BEKIJK - Wim De Vilder in verzengend heet Sevilla: "Hier worden temperaturen tot 48 graden gemeten"

Zelf probeert Wim zoveel mogelijk water te drinken, een hoedje te dragen en in de schaduw te blijven. En de Spanjaarden zelf? “Die kunnen beter dan ooit gebruik maken van hun siësta”, zegt De Vilder. Het is nog heel even puffen, daar in het zuiden, want de hittegolf duurt nog tot maandag of dinsdag.