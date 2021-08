Beslissing van VS-president Biden over terugtrekking uit Afghanistan loopt fout: had hij goede redenen om te vertrekken?

Er kan gevreesd worden dat Kaboel het toneel wordt van dezelfde taferelen als bij de chaotische evacuatie van Phnom Penh in Cambodja en Saigon in Zuid-Vietnam begin 1975. Niet enkel zou dat een smet werpen op het internationale blazoen van de VS, maar bovendien zou dat ook bij veel andere bondgenoten twijfels zaaien over de betrouwbaarheid van Amerika. Want wie verzekert Zuid-Korea dat de VS in de toekomst niet zal plooien voor nucleaire chantage vanuit het stalinistische Noord-Korea? Of nog anders: zal de VS onder deze en volgende presidenten ook Europa blijven beschermen zoals de voorbije decennia via de NAVO?