Canada bereid om 20.000 Afghaanse vluchtelingen op te vangen

"De situatie in Afghanistan is hartverscheurend en Canada blijft niet staan met gekruiste armen", zei de minister van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap Marco Mendicino bij de bekendmaking van het programma. Canada richt zich op "personen die bijzonder kwetsbaar zijn": vrouwen in leidende functies, mensenrechtenactivisten, vervolgde religieuze minderheden, journalisten en mensen van de LGBTQI-gemeenschap. Vrijdagmiddag landde er al een vlucht van het Canadese leger in Toronto met "een groep Afghaanse burgers" aan boord die het land geholpen hebben in het verleden, zei Harjit Sajjan, minister van Landsverdediging.

De regering van premier Justin Trudeau liet weten van "zeer nabij" de situatie op te volgen van Canadese burgers in Afghanistan, in samenwerking met zijn bondgenoten. Over een een mogelijke sluiting van de Canadese ambassade is nog geen beslissing genomen.

Eerder op de dag kondigden verschillende landen, zoals Spanje, Denemarken, Noorwegen en Nederland, dat ze hun personeel terugtrekken uit hun ambassades. Minister van Buitenlandse Zaken Marc Garneau tweette dat Canada "een schuld openstaan heeft bij de Afghanen" en dat zijn land zich zal blijven inspannen opdat ze zeker in veiligheid zouden zijn.