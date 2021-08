Waals minister van Begroting Crucke: "Werklozen en mensen zonder papieren inzetten bij wederopbouw overstromingen"

Het is precies een maand geleden dat het water een spoor van vernieling trok door delen van de provincies Luik en Namen. Er vielen 37 doden en de materiële schade is enorm. Het rampgebied strekt zich uit over meer dan 100 kilometer. Onder meer de Civiele Bescherming en het leger springen bij om de slachtoffers te helpen, maar dat is niet genoeg, zegt Crucke.