Grote vloot van Nederlandse vissers vaart uit tegen windmolenparken op zee: "Visserij en ecosysteem lijden eronder"

De eerste groep is dus tegen de geplande windmolenparken op zee. Van den Berg vreest dat zijn beroep met uitsterven bedreigd is. “Er is in Nederland sowieso weinig aanwas van nieuwe vissers, omdat er onzekerheid is. En dat is diep triest omdat er geen jonge vissers meer zijn die het van oude vissers overnemen, als ze stoppen. Daardoor - zo vreest Van den Berg - zal de visserij in Nederland op termijn verdwijnen.”

Omdat te voorkomen, doet hij een oproep aan de nieuwe regering die nog gevormd moet worden in Nederland: “Help de vissers. We willen wel innoveren en verduurzamen, maar op deze manier is daar geen mogelijkheid toe.”