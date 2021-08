Superster Nicki Minaj en echtgenoot Kenneth Petty aangeklaagd voor omkoping en intimidatie

Hough beweert nu dat Minaj haar vorig jaar - kort na de arrestatie van Petty -belde. De ster zou bereid geweest zijn Hough en haar familie over te vliegen naar Los Angeles en zou haar 420.000 euro hebben aangeboden om de beschuldigingen in te trekken.



Hough weigerde en stelt dat ze nadien lastige telefoontjes kreeg en ongewenst bezoek. De vrouw (43) zou door de hele situatie lijden aan een depressie en is paranoïde, en daardoor niet langer in staat zijn te werken.

Minaj en Petty hebben nog niet gereageerd. Minaj kondigde in 2019 haar pensioen aan om zich te concentreren op een gezin. Minaj en Petty trouwden datzelfde jaar en hebben samen een zoon van 11 maanden.