Nieuwe labo-benadering immunotherapie tegen kanker: uitknop op immuuncellen blokkeren

Wetenschappers die Siglec-eiwitten bestuderen, hebben tot nu algemeen aangenomen dat kankercellen van nature de neiging hebben grote hoeveelheden aan te maken van moleculen, liganden genaamd, die zich aan Siglec-7 binden, om zo de natural killer-cellen uit te kunnen schakelen. Het team van Wu ontdekte echter dat dit niet het geval was.

"Het is niet zo dat tumorcellen van nature over grote aantallen Siglec-7-liganden beschikken en normale cellen niet", zei Wu. "We hebben in de plaats daarvan ontdekt dat tumorcellen over het algemeen normale aantallen Siglec-7-liganden hebben en enkel meer van die liganden krijgen als een defensieve respons op een daadwerkelijke ontmoeting met een natural killer-cel."

Wu en zijn collega's zijn nu bezig met het verder ontwikkelen van hun strategie om Siglec-7 te verminderen en de natural killer-cellen zo te stimuleren. Ze onderzoeken ook of een gelijkaardige benadering ook zou werken met andere Siglec-eiwitten op andere immuuncellen. Ze werken daarvoor samen met andere onderzoekslaboratoria.

De studie van het team van onderzoekers uit de VS, Canada en China is gepubliceerd in ACS Central Science. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Scripps Research.