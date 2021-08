Tekort aan spermadonoren, wensouders moeten langer wachten 

In België is een donatie via de spermabank wettelijk nog steeds anoniem, maar volgens professor Stoop is die anonimiteit al lang niet meer gegarandeerd. "Kinderen kunnen via DNA-databanken vaak hun biologische vader terugvinden. Veel wensouders vragen ook naar een open profieldonor, waar kinderen later de identiteit van kunnen opzoeken, maar dat kan voorlopig wettelijk in België niet. Het zou wel kunnen dat het feit dat die anonimiteit niet meer echt gegarandeerd is, sommige donoren afschrikt, maar het kan dan weer een stimulans zijn voor anderen."