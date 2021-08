Trauma's, schuldgevoelens en frustratie: Afghaanse Belgen getuigen over hun radeloosheid nu de taliban weer oprukt

Arzoo Bahramand kwam in 2010 als asielzoeker aan in België. Zowel zij als haar man hadden een artsendiploma, maar dat werd niet erkend. Haar man ging werken in een nachtwinkel. Arzoo volgde de nodige lessen om net als in Afghanistan als gynaecologe aan de slag te kunnen. Ze werkt intussen als fertiliteitsarts in het UZ Gent.

De vader van Mariyam Safi ondernam de gevaarlijke vluchtroute alleen. Zij en haar moeder volgden pas veel later via gezinshereniging, in 2004. Mariyam was toen 13 jaar en had nog nooit op de schoolbanken gezeten, vertelt ze in bovenstaande video.

De ouders van Sahadi Daria vluchtten met het hele gezin uit Afghanistan toen hij één jaar oud was. Na een zwerftocht van veertien jaar kregen ze hier de vluchtelingenstatus. Op zijn vijftiende leerde hij pas lezen en schrijven. Intussen is hij directeur van een lagere school in Antwerpen.

Khatera Shamal vluchtte in 1996 ze samen met haar gezin uit Afghanistan weg nadat haar moeder hard aangepakt was door de taliban. Nu wil ze samen met andere Belgisch-Afghaanse vrouwen actie ondernemen door onder meer een protest te organiseren om Europese politici wakker te schudden.