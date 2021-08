Opnames van "Zillion" na een jaar corona-uitstel gestart en zo loopt Matteo Simoni rond op de filmset

"Film met Matteo Simoni in de huid van Dennis Black Magic klaar voor productie." Met die kop kondigden we in maart 2018 aan dat regisseur Robin Pront van start kon gaan met de opnames van zijn tweede film: "Zillion", de verfilming van het verhaal rond de gelijknamige discotheek in Antwerpen.

Een jaar later, op 16 maart, zouden de opnames van de decadente prent daadwerkelijk van start gaan. Maar toen kwam corona: amper een dag later werd de eerste lockdown aangekondigd en konden de plannen voor de opnames meteen in de ijskast, naast de energiedrankjes en de bubbels.