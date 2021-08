BEKIJK - Aalst krijgt nieuw circulatieplan: "leefbaarder, want minder drukte en auto's" 

Vanaf morgen mag je in de binnenstad van Aalst nergens nog sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Het is één van de maatregelen van een groter circulatieplan in de stad. Daarin wordt ook meer ruimte voorzien voor zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. Wie toch nog met de wagen het centrum in wil, zal zoveel als mogelijk afgeleid worden naar parkeerterreinen. Bekijk hieronder de reportage van onze reporter Bart Cortoos.