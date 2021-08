Antwerp Pride is afgelopen: "Opnieuw meer aandacht voor waar de pride om draait, namelijk waardigheid"

"Het was door corona nog geen festival zoals andere jaren maar we blikken blij terug op deze editie", zegt Bart Abeel, voorzitter van de Antwerp Pride. "Mensen zijn zich bewust van het feit dat alles wat we vroeger kenden als "evident" niet zo evident is. Alles wat we dus kunnen doen, is een reden om dankbaar te zijn. Wat me bijzonder opvalt dit jaar is dat we door de hele coronasituatie ook veel aandacht krijgen voor waar een pride eigenlijk om draait. Het gaat om de menselijke waardigheid".



Het thema dit jaar was #notjustwords, over het feit dat uitspraken over holebi's en transgenders vaak heel kwetsend kunnen zijn. "Laten we mensen bewust maken van wat er allemaal niet goed is in ons taalgebruik. Dat zorgt nog altijd voor bepaalde stereotyperingen en dat is niet juist. Wat we met de Pride proberen, is aan bewustwording te doen. Zo worden mensen deel van ons verhaal", zegt Bart Abeel.



Volgend jaar worden alle registers opengetrokken, voor 15 jaar Antwerp Pride. De organisatoren hopen dat ze dan ook opnieuw met een parade door de stad kunnen trekken. De voorbereidingen voor de jubileumeditie zijn nu al gestart.