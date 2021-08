Antwerpse politie houdt controles tegen overlast op Sint-Jansplein

In de strijd tegen de overlast in de buurt werden door de mobiele eenheid van de politie onder meer bestuurders van auto's en bromfietsen gecontroleerd. Ook voetpatrouilles controleerden op verschillende vormen van overlast. Naast de personen die geseind stonden of illegaal in ons land verbleven, liep er ook iemand tegen de lamp wegens openbare dronkenschap. Enkele mensen hadden drugs op zak. Eén bestuurder werd uit zijn auto gehaald omdat hij een rijverbod had.