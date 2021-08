BEKIJK - Hoe Haïti door de ene na de andere ramp getroffen wordt

Moïse had eerder dit jaar geweigerd om af te treden nadat zijn ambtstermijn verstreken was. Sindsdien woedt er een volksprotest in het armste land van Amerika. De man was in 2016 in erg chaotische en verdachte omstandigheden verkozen tot president.

De moord op Moïse is tekenend voor de politieke instabiliteit in Haïti. Het werd in 1804 onafhankelijk na de enige echt geslaagde slavenopstand tegen de Franse kolonisator, kende sindsdien alleen maar dictatuur, corruptie en chaos, met armoede bij de brede bevolking tot gevolg. Hierdoor komt het land er na de verschillende natuurrampen nooit bovenop.