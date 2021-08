Open VLD maakt gebruik van nieuw gemeentedecreet in Blankenberge: N-VA-burgemeester Duméry wordt aan de kant geschoven

In Blankenberge wordt N-VA-burgemeester Daphne Duméry aan de kant geschoven. Oppositiepartij Open VLD, de grootste partij van de badstad, heeft van de partijleden een mandaat gekregen om een nieuwe meerderheid op de been te brengen met Vooruit. Hierdoor zou Open VLD'er Björn Prasse automatisch burgemeester worden. Dat is mogelijk door het nieuwe “decreet lokaal bestuur”.