Canada krijgt vervroegde verkiezingen, premier Trudeau wil zo meerderheid in parlement halen

De Canadese premier heeft het over een "historisch moment", waarbij de Canadezen kunnen kiezen over hoe ze uit de pandemie kunnen raken. In Canada is ondertussen al meer dan 71 procent van de inwoners volledig gevaccineerd en zo'n 82 procent heeft zeker één prik gekregen. De regering heeft ook zwaar geïnvesteerd om de economie draaiende te houden tijdens de lockdown. Nu moeten er belangrijke beslissingen genomen wordt over de herlancering van de economie na de pandemie.