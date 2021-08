Dertigduizend Alcatraz-festivalbezoekers proefden weer van de vrijheid

“We zijn zeer blij dat we hier zijn en dat we een paar nieuwe groepen leerden kennen waarvan we nog nooit hadden gehoord. Het is ondertussen twee jaar geleden, van Alcatraz 2019. Voorlopig houden we het hier rustig, maar we zullen nog wel een “”momentje midlifecrisis” tegenkomen, dan kunnen we even uit de bol gaan”, lacht een man uit het Kortrijkse, die samen met zijn twee vrienden op de festivalweide staat te genieten. “Pintje, goede muziek, zonneslag, alles erop en eraan. Het is net zoals vroeger”, vult zijn kompaan aan. “Het gevoel van het masker afdoen en dicht bij de mensen staan, in het begin was het niet echt aangenaam. Maar een pluimpje naar de organisatie is op zijn plaats, want wat er nu weer allemaal mogelijk is. Covid-controle, de shuttle naar de festivalweide: alles is piekfijn georganiseerd. Fantastisch!”