BEKIJK: Italiaanse rockgroep Måneskin krijgt Belgische gouden plaat en vertelt waarom ze Selah Sue covert 

Gisteren trad Måneskin voor het eerst op in ons land na hun overwinning op het Songfestival in Rotterdam. Vandaag gaf de groep een interview aan Laura Govaerts van jongerenzender MNM en Flo Windey van Studio Brussel en zij hadden een verrassing bij, een gouden plaat voor de single "Zitti e buoni". In ons land werden al meer dan 20.000 exemplaren van de single verkocht. De groep reageerde enthousiast: "Deze is echt cool."