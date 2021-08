Gratis Stripbibliotheek in Turnhoutse sociale wijk

Het initiatief komt van Karl van den Broeck, de bezieler van Stripgids. Hij had een heleboel strips verzameld van bibliotheken in Vlaanderen die hun collectie wilden vernieuwen. Ze lagen opgestapeld in de bibliotheek van Turnhout. Toen die ging verhuizen, moesten de strips daar weg. De sociale woonmaatschappij De Ark stelde twee huizen in de Parkwijk ter beschikking voor een eigen stripbibliotheek in de buurt. "Met wat meubelen van de Kringwinkel en oude rekken van de bibliotheek hebben we nu onze stripbibliotheek gemaakt", vertelt Chantal Van Bladel. De gepensioneerde onderwijzeres is er vrijwilligster. "Ik heb van de coronaperiode gebruik gemaakt om de strips te sorteren. We hebben een grote verscheidenheid: strips voor kinderen, volwassenen en ook in andere talen. De StripARK heeft een lage drempel. We noteren de gegevens van wie een strip wil lenen en dan mag je de strips drie weken houden, gratis. De strips die we dubbel hebben, daaruit mogen de mensen er één kiezen om bij te houden."