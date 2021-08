Dodentol in Haïti loopt op na aardbeving: al zeker 304 mensen omgekomen, honderden gewonden

In de lokale ziekenhuizen is het momenteel alle hens aan dek. De gewonden stromen toe. Joël Dresse, de ereconsul van België in Haïti, laat weten het Rode Kruis aan de Haïtianen vraagt om bloed te doneren.



Intussen is er al een stevige naschok van 5.9 geregistreerd. De ramp komt bovenop de ellende van de coronacrisis en de politieke chaos na de moord op de president van Haïti. In 2010 werd het eiland ook al getroffen door een aardbeving, toen vielen er 220.000 doden.