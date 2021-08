Feest bij KRC Genk met gevuld stadion én overwinning: "Voetbal is opnieuw een feest!"

Over de organisatie waren de supporters het eens: alles verliep veilig en vlot. "Er was een perimeter met hekken ingesteld rondom het stadion, waar we moesten aantonen of we Covid Safe waren", zegt een vrouwelijke KRC-fan. "We hebben nauwelijks moeten aanschuiven. Ook niet aan de ingang van het stadion zelf, waar we ons voetbalticket of abonnement moesten tonen. Het was een avond waar andere events een voorbeeld aan kunnen nemen. Op deze manier komen we binnen twee weken met veel plezier terug voor de wedstrijd tegen Anderlecht."