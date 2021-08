Opwarmende oceanen bedreigen voortbestaan van veel gegeten vissoorten

Tot de groep behoren soorten die belangrijk zijn voor de visserij zoals haring, ansjovis en pilchard. De bevindingen van de studie hebben echter implicaties voor alle vissen, zeggen de onderzoekers.

Het team gebruikte statistische analyses van een grote dataset van vissoorten die over heel de wereld voorkomen om hun evolutie te bestuderen gedurende de afgelopen 150 miljoen jaar. Hun studie levert de eerste solide aanwijzingen over hoe de historische, wereldwijde schommelingen van de temperatuur de evolutie van deze soorten beïnvloed hebben.

Er blijkt uit dat in warmer water er historisch gezien consistent kleinere haringachtigen voorkwamen, dat ze de kortste afstanden aflegden aan lage snelheden en dat ze laagste speciatiesnelheid vertoonden, dat ze met andere woorden veel minder snel en minder nieuwe soorten vormden.

Tot nu toe lag de maximale gemiddelde temperatuurstijging van de occeanen waarmee vissen af te rekenen kregen, op 0,8 graden Celsius per millenium, per 1.000 jaar. Dat is veel minder dan de huidige opwarming die volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sinds 1981 op 0,18 graden per decennium, 10 jaar, ligt.