Het eerste échte festivalweekend in Vlaanderen zonder al te veel coronabeperkingen zit erop. In Perk in Vlaams-Brabant was er drie dagen lang Paradise City, een festival voor liefhebbers van elektronische muziek. En net als op Alcatraz, Jazz Middelheim, Campo Solar en andere festivals hing het gevoel van bevrijding in de lucht. Al kregen de festivalgangers dat gevoel ook niet zomaar.