Rampage festival in Lommel: "Het is nog even wennen dat het weer kan maar we zijn heel blij"

"Het is echt geweldig", zegt een festivalganger. "Maar ik ben ook wel wat zenuwachtig nu ik hier al die auto's en fietsen zie staan. Er is natuurlijk veel volk en dat zijn we niet meer echt gewoon. Maar we mogen weer naar een festival en daar ben ik heel blij om. Dat je dan je Covid Safe Ticket moet hebben, neem ik er graag bij. Dat wil zeggen dat we volledig gevaccineerd moeten zijn, een herstelattest moeten hebben of een test hebben afgelegd waaruit bleek dat we niet besmet zijn. En misschien is deze editie daardoor nog veel leuker dan alle andere, gewoon omdat we er lang op hebben gewacht en er ook wel wat moeite voor hebben moeten doen", lacht hij.

(lees verder onder de foto)