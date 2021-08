Regering hoopt nog steeds op onderhandelde oplossing voor Afghanistan

Veel landen sluiten hun ambassade in Afganistan en evacueren hun personeel en ook Buitenlandse Zaken is in contact met Belgen in Afghanistan om te zien hoe ze in de meest veilige omstandigheden kunnen terugkeren naar ons land, zei de minister.

Een tijdje geleden, toen de Belgische missie in Afghanistan afgelopen was en de troepen zijn teruggekomen, werd er gezegd dat een aantal Afghanen en hun gezinnen asiel zouden krijgen in ons land en die dossiers zijn in behandeling bij staatsecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), zei Wilmès. Het gaat om een 20-tal Afghanen die gewerkt hebben voor Europese diensten en als hun dossiers in orde zijn, zullen zij asiel krijgen in ons land.

Op de vraag of de beslissing om de buitenlandse troepen uit Afghanistan terug te trekken niet te vroeg en overhaast genomen is, antwoordde de minister dat een militaire oplossing voor het conflict niet de juiste oplossing is. Ze herhaalde dat er een politieke oplossing moet komen door onderhandelingen en dat ze daarop hoopte, maar dat het nu nog te vroeg is om te zeggen of dat mogelijk is.