Vaccinatie in provinciale school Voeren zit erop:"Blij dat we Voerenaars in eigen gemeente konden vaccineren"

"ik denk dat we kunnen zeggen dat we hier in Voeren een vaccinatiegraad van 85 procent hebben", zegt burgemeester Joris Gaens. "Maar er zijn ook inwoners die hun vaccin in Nederland of Wallonië via het werk kregen. Vermoedelijk halen we daarmee een vaccinatiegraad van 90 procent maar dat kunnen we niet met zekerheid bevestigen. Via de reservelijst werden ook al enkele tieners (vanaf 12 jaar) in Voeren zelf gevaccineerd."

