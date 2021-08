Vrouw levensgevaarlijk gewond na val uit raam in Waasmunster

In Waasmunster is zaterdagmiddag een 45-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze uit een dakraam op de tweede verdieping van een appartementsgebouw viel. Buurtbewoners snelden ter plaatse om te helpen, maar het was hen meteen duidelijk dat de toestand van het slachtoffer zeer ernstig was. Een ziekenwagen en MUG-team brachten de vrouw naar het ziekenhuis. Haar toestand is kritiek.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Op de tweede verdieping van de woning stond wel een groot dakraam helemaal open. Verschillende buurtbewoners verkeerden in shock, net als familie van de vrouw. De politie en andere buren vingen hen op.