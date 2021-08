Vrouw neergestoken in Houthalen-Helchteren, partner opgepakt

In de Kruisstraat in Houthalen-Helchteren werd een 32-jarige vrouw verschillende keren gestoken, vermoedelijk door haar partner nadat de twee ruzie hadden. "De vrouw is nog altijd in levensgevaar", zegt Bruno Coppin van het parket.

De mogelijke dader, de 44-jarige partner van de vrouw, werd in de buurt van het appartement opgepakt. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag en inbreuken op de wapenwetgeving. De man zal voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die beslist over zijn aanhouding.