Niels Destadsbader en Regi winnen Radio 2 Zomerhit met "De wereld draait voor jou"  

"Bedankt om op ons te stemmen", zei Regi. "We hebben dit nummer geschreven in de hoop dat de wereld weer opengaat en we hopen dat we dit binnenkort volop live gaan kunnen spelen. Kom allemaal naar het Sportpaleis. We gaan weer helemaal losgaan."

Niels Destadsbader vroeg zich af hoe ze het co-ouderschap over de trofee zouden regelen, want er was maar één trofee voor de twee artiesten. "Jij hebt er al meer dan ik, dus ik hou die", zei Regi tegen Niels.