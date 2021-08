Aarschot schittert tijdens Sint-Rochusverlichting

De jaarlijkse Sint-Rochusverlichting is een van de grootste toeristische evenementen van Aarschot. Duizenden kaarsjes zorgen elk jaar voor een sfeervol en feeëriek geheel en lokken duizenden bezoekers naar de stad. Maar dit jaar hield de stad het sereen.

“Het is voor iedereen heel moeilijk geweest het afgelopen anderhalf jaar”, zegt burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD). “We hadden opgeroepen om een kaarsje te branden voor iedereen die op een of andere manier getroffen is door corona. Ontzettend veel mensen hebben dat gedaan, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten.” Er heerste een gezellige drukte in de stad, maar de wind maakte het de kaarsjes niet gemakkelijk.